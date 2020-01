L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Catania. La rincorsa è doppia: far fronte alle spese da qui a fine stagione per onorare il campionato, magari grazie alla scorciatoia della Coppa Italia che potrebbe consentire di arrivare ai playoff da terza classificata. Secondo quanto chiarito da Lo Monaco, per arrivare a giugno indenni senza preoccupazioni e penalizzazioni, bisognerà reperire un milione e mezzo per le spese inerenti il campionato e altri due per far fronte ai debiti con le banche e ai pericoli di pignoramento. Il Catania conta di riuscirci alleggerendo l’organico.