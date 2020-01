Alessio Cristiani, centrocampista dell’ACR Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Messinasportiva.it”: «Sono arrivati giocatori nuovi e dobbiamo trovare la giusta intesa, la pausa ci sta servendo proprio per conoscerci e migliorare sempre di più. Dobbiamo affrontare tutte le partite con serenità e la consapevolezza di poter battere chiunque. Nel girone di ritorno affronteremo in casa le sette squadre che ci stanno davanti in classifica e questo per noi è uno stimolo. Giocare davanti al nostro pubblico può essere una risorsa: dobbiamo cercare di vincere per i nostri tifosi e per regalare soddisfazioni a tutto l’ambiente. Dobbiamo fare di più, il Messina non può stare all’ottavo o al nono posto, ma deve lottare per il vertice. Quindi dobbiamo dare tutti qualcosa di più per fare bene».