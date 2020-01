L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Karel Zeman, allenatore dell’ACR Messina: «Abbiamo perso dei punti per un difetto di personalità contro squadre di prima fascia. Se avessimo giocato come possiamo avremmo dato filo da torcere a chiunque. Appena sono arrivato, la proprietà mi ha evidenziato che della rosa iniziale ci fosse poco da salvare: troppo cara rispetto al trend di risultati. io penso che questa squadra adesso possa migliorare. Ripescaggio o meno, la mia responsabilità è altissima. Alleno il Messina, non una squadra qualunque. L’obiettivo rimane il miglior risultato possibile a fine stagione. Palermo o Savoia? Guardo solo in casa mia. Vinca il migliore. Mio padre? Ha visto alcune partite del Messina. E quando ha notato certi difetti, o se preferite errori, ha pensato che dipendessero da me. Io ho provato a spiegargli che, con i calciatori di D, la trasmissione delle idee richiede un processo più lungo di traduzione sul campo. Forse adesso se ne sta convincendo».