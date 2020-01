Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, ieri sera ad Atene ha subito un agguato. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione, l’ex centravanti era appena uscito di casa quando gli hanno sparato, il giocatore fortunatamente è salvo, ed è stato colpito al ginocchio. Forse però perché si è gettato prontamente in terra per schivare l’assalto,manonèinpericolo di vita: per questo è stato trasportato in ospedale in ambulanza per accertamenti di prassi. Ignoto il movente dell’aggressione, in Grecia si parla di un regolamento di conti, voci che però non sono state confermate dalle autorità. Vicino a casa di Kovacevic, è stata poi ritrovata una Smart bianca semi-incendiata e una pistola glock all’interno.