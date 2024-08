Gazzetta dello Sport: “Abbonamenti in B. Samp da record, Manfredi “netta leadership”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sugli abbonamenti in serie B con la Samp in testa.

Pirlo riconferma fra i pali Paolo Vismara, giovane talento classe 2003 arrivato dall’Atalanta, che aveva debuttato in blucerchiato sabato scorso con la Reggiana subentrando all’infortunato Ghidotti. La gara di Salerno nelle intenzioni del tecnico doriano deve segnare l’immediato riscatto dopo l’inatteso passo falso contro la formazione di Viali.

Pirlo recupera Ioannou dopo la squalifica, ma è possibile un mini turnover a gara in corso sul fronte d’attacco. Intanto il club ha comunicato il dato finale della campagna abbonamenti, che si è chiusa sabato sera a quota 19.334, «record assoluto per la Samp a livello di Serie B – ha sottolineato il presidente Manfredi -, che conferma la nostra netta leadership nel campionato cadetto in termini di sostegno e passione da parte dei nostri meravigliosi tifosi». Ora tocca alla squadra dare un segnale forte alla ricerca della prima vittoria.