Tuttosport: “Palermo, assalto a Lapadula. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Palermo continua a muoversi attivamente sul mercato per rinforzare la squadra e affrontare al meglio la stagione di Serie B. Dopo un inizio difficile con due sconfitte nelle prime due partite, il club rosanero ha deciso di non lasciare nulla al caso, come dimostrato dall’ingaggio di Rayyan Baniya, difensore italo-turco proveniente dal Trabzonspor. Baniya, cresciuto nelle giovanili del Verona e con esperienze in Serie C con Renate e Mantova, era stato precedentemente nel mirino del Torino quando giocava per il Karagümrük, allora allenato da Andrea Pirlo. Il difensore ha completato le visite mediche al J Medical di Torino e si appresta a unirsi alla squadra di Dionisi.

Altri Movimenti di Mercato in Corso

Assalto a Gianluca Lapadula: Il Palermo sta preparando un assalto per l’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula. Il club rosanero spera di aggiudicarsi il giocatore nelle prossime ore, considerando anche il recente interesse di Pisa e Sassuolo, con questi ultimi che hanno fatto un’offerta di 2 milioni di euro per Christian Gytkjaer del Venezia. Tuttavia, il trasferimento di Gytkjaer dipende dal Venezia che deve prima trovare un sostituto adeguato.

Frosinone: Il Frosinone continua a rinforzare la sua squadra con nuovi innesti. Dopo l’arrivo del portiere Alessandro Sorrentino dal Monza, il club ha ufficializzato anche l’ingaggio del trequartista Josè Machin in prestito. Inoltre, il Frosinone è vicino a chiudere l’acquisto dell’attaccante Mirko Maric, sempre dal Monza. Parallelamente, è in corso una trattativa con lo Spezia per l’esterno Arkadiusz Reca, anche se l’alto ingaggio del giocatore rappresenta un ostacolo.

Carrarese: La Carrarese ha rinforzato la difesa con l’arrivo dell’islandese Hjörtur Hermannsson dal Pisa e sta cercando di aggiungere in prestito l’attaccante Stiven Shpendi dall’Empoli.

Salernitana: La Salernitana guarda all’estero per i rinforzi, con l’attaccante polacco Szymon Wlodarczyk, 21 anni, dello Sturm Graz, nel mirino. Rimane in stand-by la trattativa per Joao Pedro, ex Cagliari, attualmente svincolato, che potrebbe riaprirsi in qualsiasi momento.

Dario Saric: Il centrocampista del Palermo, Dario Saric, non è stato convocato per la partita contro la Cremonese, e il Pisa sta esercitando un forte pressing per il suo trasferimento.

Alessandro Pio Riccio e Alessandro Fontanarosa: La Sampdoria è vicina a chiudere il trasferimento del difensore Alessandro Pio Riccio dalla Juventus Next Gen, superando la concorrenza della Reggiana. Tuttavia, la Reggiana sta per consolarsi con il prestito di Alessandro Fontanarosa dall’Inter.

Modena: L’attaccante del Modena Luca Strizzolo è conteso da diverse squadre, tra cui Reggiana, Cosenza e Carrarese.

Questi movimenti di mercato dimostrano l’intensa attività delle squadre di Serie B e A per completare le loro rose in vista della stagione, cercando di rafforzarsi nelle aree deboli e prepararsi alle sfide imminenti.