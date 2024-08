Gazzetta dello Sport: “Palermo, svolta o guai. Rosanero già a un bivio. Dionisi lascia fuori Brunori”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo impegnato oggi a Cremona con Dionisi già ad un bivio sulle scelte di formazione.

Il Palermo deve affrontare un momento critico per scacciare i fantasmi di una crisi imminente. La squadra di Alessio Dionisi è chiamata a cambiare rotta allo Stadio Zini, un campo che ha già segnato un punto decisivo nella storia recente del club. Nella scorsa stagione, il Palermo perse qui la possibilità di promozione diretta in Serie A, sprecando un vantaggio di 2-0 e la superiorità numerica per farsi rimontare, dicendo addio al secondo posto.

Il big match di oggi contro la Cremonese ripropone una situazione simile, con entrambe le squadre che hanno iniziato la stagione in modo poco brillante. Tuttavia, la situazione del Palermo è più preoccupante: dopo due giornate, la squadra è ancora a zero punti e non ha segnato nemmeno un gol. Le sconfitte contro Brescia e Pisa hanno creato un bilancio negativo che Dionisi spera di ribaltare.

Cambiamenti in Vista

Dionisi sta considerando una piccola rivoluzione per la terza trasferta consecutiva del Palermo, resa necessaria dai lavori in corso allo Stadio Barbera. Oltre alle difficoltà tattiche e tecniche, la squadra deve fare i conti con alcune assenze importanti: Nedelcearu è indisponibile a causa di una frattura al setto nasale, mentre Saric non è stato convocato per motivi tecnici e motivazionali. Quest’ultima situazione potrebbe anche portare a un’uscita dal club, con il Pisa che sembra essere tornato interessato al centrocampista.

In difesa, Desplanches sarà confermato tra i pali, con Sirigu che fa la sua prima apparizione in panchina. È previsto il debutto stagionale per Ceccaroni al centro della difesa, con il ritorno di Lund sulla fascia sinistra. A centrocampo, Gomes rientrerà insieme a Blin e Ranocchia.

Novità in Attacco

Le novità più significative riguardano l’attacco. Potrebbe avvicinarsi il debutto per Stredair Appuah, mentre Thomas Henry è atteso per la sua prima apparizione dal primo minuto, probabilmente al posto di Brunori, che finora non è riuscito a lasciare il segno.

Il Palermo ha bisogno di trovare una svolta per evitare di rimanere a secco di punti e di gol, soprattutto in un campionato competitivo come la Serie B. La partita di oggi contro la Cremonese rappresenta un’opportunità cruciale per Dionisi e la sua squadra di dimostrare che possono essere contendenti seri per la promozione in Serie A.