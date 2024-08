Gazzetta dello Sport: “Nuovo tridente in avanti per i rosanero. Le probabili formazioni di Cremonese-Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Cremonese e Palermo.

Oggi alle ore 20:30, allo Stadio Zini, si giocherà la partita tra Cremonese e Palermo, valida per la terza giornata di Serie B. La gara sarà arbitrata da Fourneau, con Moro e Palermo come assistenti, Calzavara come quarto uomo, mentre Serra sarà al VAR assistito da Pagnotta come AVAR. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, con prezzi dei biglietti che variano dai 15 ai 60 euro.

Cremonese

Allenatore: Giovanni Stroppa

Squalificati: Pickel

Diffidati: Nessuno

Indisponibili: Buonaiuto

Panchina:

21 Saro (portiere)

4 Barbieri (difensore)

3 Quagliata (difensore)

5 Ravanelli (difensore)

42 Moretti (centrocampista)

7 Falletti (centrocampista)

19 Castagnetti (centrocampista)

62 Milanese (centrocampista)

11 Johnsen (attaccante)

20 Vazquez (attaccante)

74 Tsadjout (attaccante)

99 Nasti (attaccante)

Palermo

Allenatore: Alessio Dionisi

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Nessuno

Indisponibili: Saric, Nedelcearu, Gomis, Lucioni, Di Bartolo

Panchina:

46 Sirigu (portiere)

12 Nespola (portiere)

25 Buttaro (difensore)

27 Pierozzi (difensore)

29 Peda (difensore)

8 Segre (centrocampista)

26 Verre (centrocampista)

14 Vasic (centrocampista)

7 Di Mariano (attaccante)

11 Insigne (attaccante)

9 Brunori (attaccante)

Il Palermo è alla ricerca della sua prima vittoria in campionato dopo due sconfitte iniziali, mentre la Cremonese cercherà di sfruttare il vantaggio casalingo per accumulare punti preziosi nella corsa alla promozione in Serie A. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a migliorare il proprio posizionamento in classifica.