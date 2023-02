L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sulla preparazione della Reggina in vista della sfida contro il Palermo.

Palermo-Reggina si giocherà senza tifosi amaranto al “Renzo Barbera”. La decisione, già nell’aria da alcuni giorni, è stata ufficializzata ieri dalla Prefettura siciliana che ha disposto il «divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Reggio Calabria». Ne perderà sicuramente lo spettacolo sugli spalti ma anche la Reggina che non potrà contare sulla spinta dei propri sostenitori a fronte di una squadra, quella rosanero, che invece avrà dalla sua uno stadio particolarmente affollato ed elettrizzato dal periodo favorevole di risultati. Il comunicato della società. Il club amaranto a seguito della disposizione del Prefetto di Palermo ha espresso in una nota «il dispiacere per una decisione penalizzante, che oltretutto è stata presa a poche ora da una partita così importante». Dura anche la presa di posizione della curva sud che attraverso i social non ha fatto mancare la propria disapprovazione per la decisione adottata.

Le ultime dal campo. Ad Inzaghi restano poco più di ventiquattro ore per dirimere i dubbi di formazione, considerate le numerose e pesanti assenze a centrocampo, reparto completamente da inventare. Sembrano essere sicuri del posto Crisetig e il rientrante Majer, sull’ultima maglia ballottaggio al fotofinish tra Liotti ed il nuovo arrivato Bondo, favorito e pronto al debutto dal primo minuto. Sulla linea difensiva, accertata l’assenza di Camporese per infortunio, Loiacono appare l’uomo designato per far coppia con Gagliolo anche se resta attuale la candidatura di Terranova, anche lui arrivato nell’ultimo giorno del mercato invernale. Potrebbe debuttare anche lui.