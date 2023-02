Intervistato dalle colonne de “Il Messaggero” Stefano Bandecchi ha affermando di aver ricevuto ben sei manifestazioni di interesse per la Ternana.

Ecco le sue parole:

«Vi dico che sono sei i gruppi interessati. Sia nazionali e anche stranieri. Sanno che ci siamo noi come garanzia: Stefano Bandecchi e Unicusano restano nella Ternana, chiunque venisse. La serie B ci costa quasi 30 milioni all’anno. Se fossimo in più di uno, a sostenerla, ben venga. Ai tifosi sabato ho detto che non andrò via, resterò. Ci sono tante formule. Serie A? Noi dobbiamo provarci. Il secondo posto può essere ancora alla portata, un posto ai Play off lo è di certo. A fine anno tireremo le somme. In estate, se servirà, aggiusteremo di più il tiro. Mister Andreazzoli è garanzia di futuro. La squadra mi ricorda quella dell’anno prima di tornare in serie B. Ha la base giusta per fare qualcosa di buono. A gennaio abbiamo solo “alleggerito” lo spogliatoio cedendo chi trovava meno spazio. Puntiamo ancora sul gruppo che abbiamo mantenuto. Ci avevano richiesto – ha concluso Bandecchi – Palumbo, Sorensen, Di Tacchio e Partipilo. Non li abbiamo ceduti».