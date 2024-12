Gazzetta del Sud: “Catanzaro verso il Palermo. Una cattiva e una buona notizia”

L’edizione odierna della Gazzetta del Sud si apre con un focus sul Catanzaro, tra infortuni e rientri chiave in vista della delicata trasferta contro il Palermo. Un misto di cattive e buone notizie accompagna la preparazione della squadra allenata da Fabio Caserta, che deve fare i conti con una situazione complessa.

Da un lato, la cattiva notizia riguarda l’infortunio di D’Alessandro, la cui lesione muscolare lo terrà lontano dai campi per almeno due settimane. Una perdita importante per i giallorossi, che dovranno rinunciare a lui non solo per il match di Palermo, ma probabilmente anche per le successive sfide contro Spezia e Cosenza. Dall’altro lato, arriva la buona notizia del rientro in gruppo di Antonini, che sarà una pedina fondamentale per la difesa, considerando anche la squalifica di Brighenti.

Nel frattempo, il club si prepara alla trasferta al “Barbera”, con circa 1.300 biglietti disponibili per i tifosi giallorossi, acquistabili solo tramite la fidelity card. Il Catanzaro si stringe anche attorno al suo direttore generale, Paolo Morganti, colpito da un lutto familiare.