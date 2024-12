L’ex Palermo Lazaar firma per un club del City Football Group

Nell’ultimo aggiornamento di mercato pubblicato da GianlucaDiMarzio.com, arriva una notizia che racconta il prossimo capitolo della carriera di Achraf Lazaar, pronto a trasferirsi in Australia. L’ex esterno mancino del Palermo e del Benevento, dopo aver militato in campionati di diversi continenti, è vicino alla firma con il Melbourne City, club della A-League.

Achraf Lazaar, esterno mancino classe 1992, è pronto a iniziare una nuova sfida in carriera. Dopo le esperienze recenti negli Emirati Arabi con Al-Ittifaq e Dubai City, il marocchino è vicino alla firma con il Melbourne City, club che milita nella A-League australiana. L’ufficialità dovrebbe arrivare lunedì 16 dicembre, quando Lazaar apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla squadra oceanica.

Il trasferimento segna un nuovo capitolo per un giocatore che ha collezionato quasi 70 presenze in Serie A, principalmente con il Palermo, e oltre 60 apparizioni in Serie B con i rosanero e il Varese. Dopo un lungo peregrinare che lo ha portato a giocare in Inghilterra, Portogallo e Italia, Lazaar è ora pronto a misurarsi con il calcio australiano, in un campionato che sta crescendo in popolarità e competitività.

Il Melbourne City, parte del City Football Group, rappresenta una destinazione prestigiosa per il laterale marocchino, che troverà un ambiente ambizioso e organizzato. Per Lazaar, questa è l’occasione di rilanciarsi a livello internazionale, dopo anni trascorsi tra esperienze europee e mediorientali.