Gds: “Pigliacelli, prima da ex. Al Barbera per la rivincita”

Domenica Mirko Pigliacelli tornerà al Renzo Barbera, questa volta da avversario, indossando la maglia del Catanzaro. L’ex portiere rosanero, simbolo della prima fase del City Football Group a Palermo, ha lasciato un ricordo controverso: apprezzato per l’impegno e alcune prestazioni eccezionali, ma criticato per le incertezze che hanno contribuito ai risultati altalenanti del biennio palermitano.

Un bilancio agrodolce

In due stagioni a Palermo, Pigliacelli ha collezionato 78 presenze, subendo 109 gol, con una media di 1,4 reti a partita. Non tutte le responsabilità sono da attribuire al portiere, vista la difficoltà della squadra nel trovare solidità difensiva, ma alcune situazioni – come i tiri da fuori e le uscite sui cross – sono costate caro ai rosanero e hanno alimentato il malcontento della tifoseria.

La concorrenza con Desplanches

Il dualismo con Sebastiano Desplanches, arrivato nell’estate 2023 dopo un brillante Mondiale Under 20, ha segnato l’ultima parte dell’esperienza di Pigliacelli a Palermo. Inizialmente confermato titolare da Corini, il portiere ha perso il posto a maggio 2024, complici alcune incertezze che hanno spinto il tecnico a cambiare gerarchie. Questo ha portato alla sua cessione al Catanzaro, dove Pigliacelli ha trovato più continuità e ha mantenuto la porta inviolata in sei occasioni in questa stagione.

La sfida contro il passato

La partita di domenica rappresenta molto più di un semplice confronto di campionato: per Pigliacelli sarà un’occasione di rivalsa, un’opportunità per dimostrare di meritare ancora un ruolo di primo piano. Con il Catanzaro a un solo punto dal Palermo in classifica, l’estremo difensore giallorosso punta a contribuire a un sorpasso che potrebbe allontanare definitivamente i calabresi dalle zone a rischio. Il ritorno al Barbera sarà carico di emozioni per Pigliacelli, ma anche per i tifosi rosanero, che si troveranno di fronte a un ex dal destino intrecciato con le speranze e i rimpianti di due stagioni difficili. Una sfida dal sapore speciale, in cui il portiere cercherà di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.