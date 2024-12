Gds: “Le sedici giornate terribili dei rosa. Raccolti 21 punti, solo una volta peggio negli ultimi 27 anni”

Nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici analizza il difficile momento del Palermo, soffermandosi su un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative. Con 21 punti in 16 giornate, la squadra rosanero vive uno dei peggiori avvii degli ultimi 27 anni, un dato che pesa in una stagione nata con obiettivi ambiziosi e una rivoluzione tecnica e dirigenziale.

Il Palermo si trova ad affrontare un momento critico, con 16 giornate di campionato che hanno delineato un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative. Con 21 punti raccolti, i rosanero stanno vivendo uno dei peggiori inizi di Serie B degli ultimi 27 anni, ad eccezione della stagione 2022/23, quando però la squadra, appena promossa dalla Serie C, aveva come obiettivo la salvezza e il consolidamento.

Numeri deludenti

Cinque vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte rappresentano un bottino insufficiente per una squadra che punta al salto di categoria. Questo rendimento lascia il Palermo lontano dalle posizioni di vertice e dalle dirette concorrenti che continuano a viaggiare a ritmi elevati.

Un cambio necessario

Due stagioni fa, il Palermo di Corini riuscì a invertire la rotta nella seconda metà di campionato, sfiorando l’accesso ai play-off grazie a un cambio tattico decisivo. Oggi, la situazione è diversa: gli obiettivi sono più ambiziosi e non c’è tempo da perdere. È necessario un cambio di passo immediato per evitare che questa stagione si trasformi in un’altra annata anonima.

Lezione dalla storia recente

La trasferta di Carrara ha messo in evidenza tutti i limiti della squadra, incapace di trovare continuità e solidità. Tuttavia, la storia recente insegna che con le giuste scelte tecniche e un atteggiamento diverso, è possibile raddrizzare il cammino.

Per il Palermo, il momento di reagire è adesso: non c’è più margine per errori o rimpianti, serve un’inversione di rotta decisa per tenere fede alle ambizioni di una piazza che merita di tornare a sognare.