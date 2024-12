Gds: “Palermo, è l’ora del rilancio. Brunori in pole per risolvere il problema del gol”

Nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini analizza con precisione il momento critico del Palermo, concentrandosi sulla necessità di risolvere l’annoso problema dell’attacco. Con soli 16 gol in altrettante partite, la squadra rosanero è chiamata a trovare risposte concrete per tornare competitiva e ambire a posizioni di vertice.

Il Palermo si trova a un bivio cruciale nella sua stagione, con l’urgenza di trovare un centravanti che possa garantire continuità sotto porta. I numeri parlano chiaro: solo 16 gol realizzati in 16 partite e una crisi offensiva che costringe il tecnico Dionisi a riflettere su nuove soluzioni.

Un attacco in difficoltà

Tra Henry, Brunori e Le Douaron, nessuno è riuscito a imporsi come terminale offensivo affidabile. Henry, pur lottando con grande impegno, ha segnato appena due reti e non trova il gol da oltre un mese. Le Douaron, utilizzato in più ruoli, non è ancora riuscito a sbloccarsi e fatica ad adattarsi al gioco della squadra.

L’opzione Brunori

In questo contesto, il nome di Matteo Brunori torna prepotentemente in gioco. L’italo-brasiliano, con un solo gol su rigore in questa stagione, non parte titolare dal 6 ottobre, ma potrebbe essere il profilo ideale per risolvere il problema dell’attacco. Nelle ultime due stagioni, infatti, Brunori ha dimostrato di essere un bomber di razza, con 37 gol in Serie B, e le sue caratteristiche – velocità, smarcamento e fiuto del gol – rappresentano un’alternativa concreta agli altri attaccanti, più fisici ma meno dinamici.

Segnali di fiducia

Dionisi ha lasciato intendere che le sue scelte dipendono dalla forma e dall’atteggiamento in allenamento, e il minutaggio concesso a Brunori contro la Carrarese potrebbe essere un primo passo verso un suo rilancio. Con il Catanzaro alle porte, la lotta per la maglia da titolare nel 4-3-3 rosanero è apertissima, e Brunori sembra pronto a giocarsi le sue carte.

Un attacco da sbloccare

Il Palermo ha bisogno di una scossa per migliorare il suo rendimento offensivo, e puntare su Brunori potrebbe essere la chiave per ritrovare efficacia sotto porta. Il numero 9 non aspetta altro che una nuova occasione per dimostrare di poter essere ancora il leader dell’attacco rosanero. La sfida contro il Catanzaro potrebbe rappresentare il punto di svolta per lui e per tutta la squadra.