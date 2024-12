Catanzaro, Scognamillo: «A Palermo sarà tosta, andremo a fare la nostra partita»

In una recente conferenza stampa, Stefano Scognamillo, calciatore del Catanzaro, ha condiviso le sue aspettative e strategie in vista del prossimo incontro cruciale contro il Palermo. Il match si annuncia intenso, con entrambe le squadre determinate a riscattarsi dopo recenti battute d’arresto. Scognamillo ha parlato anche delle sfide tattiche, inclusa la necessità di rinnovare la difesa a causa di alcune assenze importanti, sottolineando la prontezza dei sostituti a rispondere alla chiamata. Ecco il suo punto di vista su questa imminente sfida sportiva.

Ecco le sue parole:

«A Palermo sarà una partita tosta, loro vengono anche da una sconfitta e vogliono rifarsi. Noi andremo al Barbera per fare la nostra partita come faremo ogni domenica. Difesa da ridisegnare? Sicuramente sono scelte che farà il mister, ma abbiamo validi sostituti per gli assenti».