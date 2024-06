Gazzetta del Sud: “Catanzaro, per la panchina contatti continui con Corini”

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sul Catanzaro e i contatti avviati con Corini per la panchina.

La ricerca del nuovo allenatore del Catanzaro è più aperta che mai. Il direttore sportivo Ciro Polito ieri è stato a Milano per continuare nel suo giro di consultazioni evidentemente ad ampio raggio (magari anche per il mercato dei calciatori) e a breve dovrebbe sciogliere gli ultimi nodi e individuare il successore di Vivarini sulla panchina del “Ceravolo ”. In lista rimane Alberto Aquilani, nome in pole position per due settimane abbondanti, ma la situazione sembra molto più fluida di quanto non lo sia stata fino a poco tempo fa, quando l’indicazione della proprietà era chiaramente indirizzata verso l’ex Pisa. In pratica, le quotazioni di Paolo Bianco sembrano essere abbastanza alte, ma non è lui, vecchio compagno di squadra da calciatore del ds giallorosso, l’unico profilo sul taccuino del club.

Polito ha sicuramente contattato Eugenio Corini, esonerato dal Palermo nell’ultima stagione, ma tecnico comunque orientato a un certo tipo di calcio (certo non conservati vo) e anche abituato ad ambizioni non banali (non dimentichiamo che ha vinto un campionato di B con il Brescia). Un altro contatto che avrebbe avuto Polito è col suo mentore dei tempi di Catania, Pasquale Marino, col quale non si sarebbe andati al di là di una telefonata dopo che la comune e breve esperienza a Bari, a metà dello scorso campionato, è stata letteralmente disastrosa. Può darsi che il diesse abbia fatto altri sondaggi e non è da escludere che, in questi giorni, non salti fuori un nome a sorpresa.