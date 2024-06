Spezia, D’Angelo: «La Serie B è un campionato molto duro, aspettiamo l’inizio del mercato»

Intervenuto in occasione del “Gran Galà del calcio abruzzese” Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, ha rilasciato le seguenti parole:

«La salvezza è stata una lunga rincorsa, avevamo problemi legati a un squadra che aveva subito la retrocessione e non si era calata nell’ambiente della Serie B. Poi a gennaio con alcune mosse siamo riusciti a fare qualcosa come dimostra il bellissimo girone di ritorno. Il valore dei giocatori era elevato, ma molti non si sono calati nella nuova realtà e ho cercato di far capir loro che dovevano cambiare registro. Contando solo il girone di ritorno, siamo arrivati sesti. La Serie B è un campionato molto duro, vediamo appena inizierà il mercato e poi delineiamo l’idea. Adesso è prematuro parlarne».