L’Acr Messina potrebbe cambiare proprietà, continua la trattativa tra gli Sciotto e la cordata d’imprenditori salernitani, ma ancora non è arrivata la fumata bianca. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” i campani però, non sono gli unici. Infatti un tentativo per la società peloritano verrà fatto anche dalla Saff Srl, società appartenente a degli imprenditori friulani, che già due anni fa avevano trattato l’Acr Messina. I friulani hanno proposto come offerta circa 8 milioni di euro d’investimento.