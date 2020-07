Il Palermo sta cominciando a pensare all’organico da costruire per la prossima stagione, l’obiettivo dichiarato è la promozione in Serie B, ma si sa la Lega Pro è un campionato ostico. Tanti sono i nomi che girano in orbita Palermo, i rosa cambieranno tanto rispetto alla scorsa stagione, vista anche la difficoltà del torneo. Uno dei profili studiato dal duo formato da Sagramola e Castagnini è quello di Daniele Gasparetto (Clicca qui), difensore centrale della Reggina, arrivato a gennaio nel club granata dalla Ternana. La redazione di ilovepalermocalcio ha voluto sentire il suo agente, Alessandro D’Amico, queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni: «Al momento non ci sono stati contatti con il Palermo, ma la piazza rosanero è certamente gradita al giocatore, l’interesse di un club del genere può fare solo piacere. La trattativa ovviamente dipenderà da tanti fattori, molto passerà anche dal gradimento del Palermo». Insomma Gasparetto ha tutta l’aria di essere uno dei possibili rinforzi per la retroguardia rorsanero, anche se al momento non ci sono stati contatti con l’entourage del giocatore.