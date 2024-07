Gautieri: «Palermo-Brunori? Se un giocatore vuole andare via è giusto accontrntarlo»

Intervistato da “TMW” Carmine Gautieri discute delle mosse del Napoli, elogiando il presidente per aver assunto Antonio Conte e migliorato la squadra. Prevede che il Napoli ingaggerà un forte attaccante per sostituire Osimhen. Commenta anche sulla Roma e le prospettive della Serie B, citando squadre come Frosinone, Cremonese, Bari, Palermo, Sampdoria e Sassuolo. Menziona inoltre il potenziale del Pisa e la forza della Cremonese nel mercato.

Ecco le sue parole:

«Sta nascendo un grandissimo Napoli. Il Presidente ha dimostrato di credere ancora in questo progetto, se prendi Conte e costruisci una squadra migliorando l’organico già forte vuol dire che vuoi fare le cose per bene».

Di Lorenzo sarà un punto fermo anche per la prossima stagione. «Giusto così. Ha dimostrato di essere legato alla maglia. È stato bravo Conte nel convincerlo, ha prevalso il buon senso e tutti sono contenti».

Cosa si aspetta dal Napoli sul mercato?

«Prenderà un altro attaccante di grande valore al posto di Osimhen, non si farà trovare impreparato. Arriveranno giocatori funzionali al sistema di gioco di Antonio Conte».

E la Roma?

«È ferma. C’è una dirigenza nuova, ha un modo di pensare diverso e sono convinto che abbiano già capito chi prendere. Andranno su qualche profilo forte, non rimarranno così».

Promette spettacolo anche la Serie B.

“Una B incredibile. Se vediamo Frosinone, Cremonese, Bari, Palermo, Sampdoria e Sassuolo è un A2. C’è anche il Pisa che secondo me può fare qualcosa di importante perché c’è una società forte con persone che sanno fare calcio».

La Cremonese è fin qui la regina del mercato. «È una società forte che nel tempo si è costruita. Quest’anno vuole arrivare prima, sono ambiziosi e vogliono stravincere il campionato».

Tra gli obiettivi dei grigiorossi c’è Brunori, che potrebbe considerare chiuso il suo ciclo a Palermo.

«Quando hai attaccante e portiere forti devi fare di tutto per tenerli. Però se un calciatore vuole andare via è giusto accontentarlo. Se dovesse rimanere in B lo vedrei bene alla Cremonese o al Frosinone».

Come vede la C dell’anno prossimo?

«Il Girone C è una B2. Il Catania ha preso un allenatore che sa come si vince la categoria, mentre l’Avellino ha dato continuità confermando Pazienza. E poi ci sono anche Benevento e Trapani».