Da Lecce: “Palermo-Blin, ecco le reali cifre dell’affare”

Il Palermo ha chiuso per il centrocampista del Lecce Blin. Il calciatore, che ha già lasciato il ritiro del club pugliese in Austria per raggiungere quello del Palermo dove sarà sottoposto alle visite mediche di rito.

Pianetalecce.it, ha reso note le cifre dell’affare. Con il calciatore che percepirà un ingaggio da circa 500 mila euro nette a stagione – poco più dell’attuale contratto in essere con i giallorossi -, l’accordo prevede anche un sostanzioso aumento dell’ingaggio in caso di raggiungimento della Serie A. Quanto invece alle cifre dell’operazione, il calciatore è stato pagato al Lecce 1,3 milioni di euro più bonus legati al raggiungimento di determinati risultati, tra cui la promozione del Palermo.