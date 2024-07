Palermo: volo per l’Argentina cancellato, Valentin Gomez resta bloccato in Italia

Disavventura per Valentin Gomez, il nuovo acquisto del Palermo, nella giornata di oggi doveva fare rientro in Argentina ma resta in Italia a causa della cancellazione del volo

Il difensore argentino Valentin Gomez, destinato a diventare ufficialmente un giocatore del Palermo nei prossimi giorni, è attualmente bloccato in Italia. La cancellazione del suo volo per l’Argentina lo costringe a restare temporaneamente. Secondo il giornalista argentino Joaquin Tabares, il giovane classe 2003 tornerà in patria giovedì 25 luglio.

La notizia si apprende da alcuni post pubblicati su “X”.

#River 🔴 VALENTÍN GÓMEZ: contamos en @TyCSports que El defensor finalmente no regresará mañana de Italia 🇮🇹, se canceló su vuelo. Esperan que regrese el jueves para firmar sus papeles y hacerse la revisión con River. — Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) July 22, 2024

Al suo rientro, Gomez firmerà un prestito biennale con il River Plate, sancendo poi il suo trasferimento definitivo al Palermo, ma resterà a giocare a Buenos Aires.