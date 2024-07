Gds: “Palermo, oggi il primo allenamento a Manchester. Venerdì il test contro il Leicester”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che oggi inizia la seconda parte di ritiro, quella a Manchester.

Dopo due giorni di riposo, il Palermo partirà oggi per Manchester, dove rimarrà fino al 2 agosto per la seconda parte del ritiro. La squadra di Dionisi avrà l’opportunità di allenarsi presso la City Football Academy, una struttura all’avanguardia del Manchester City e del City Football Group, ideale per prepararsi al meglio per la prossima stagione.

Questo pomeriggio, Brunori e compagni saranno già in campo per lavorare sui dettami tattici del nuovo allenatore. Ancora fermi per infortunio Segre e Stulac, mentre Desplanches e Ceccaroni sono in fase di recupero e nei prossimi giorni dovrebbero riprendere ad allenarsi completamente con il resto della squadra. È la seconda volta, da quando il Palermo è entrato a far parte del CFG, che la squadra ha la possibilità di allenarsi in Inghilterra, dopo il prestigioso ritiro di settembre 2022.

Tra le novità, si prevede l’arrivo di nuovi acquisti per rinforzare la squadra e la presentazione della seconda maglia, come anticipato da un video pubblicato sui social dal club. Durante il ritiro sono previsti anche due test amichevoli: il primo, venerdì 26 luglio a Chesterfield, vedrà il Palermo affrontare il Leicester di Steve Cooper, neopromosso in Premier League. La partita si terrà alle 19 (ora locale) al SMH Group Stadium. Il secondo test sarà sabato 3 agosto contro l’Oxford United FC, squadra della Sky Bet Championship.

Concluso il ritiro, il Palermo si preparerà per il primo impegno ufficiale in Coppa Italia, previsto l’11 agosto al Tardini contro il Parma, a meno di una settimana dall’esordio in campionato sul campo del Brescia, che inaugurerà il torneo di Serie B al Rigamonti il 16 agosto alle 20.30.