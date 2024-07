Gds: “Palermo, De Sanctis batte due colpi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul doppio colpo di De Sanctis.

Quando si tratta del mercato del Palermo, le operazioni sono nette: o si concludono rapidamente o possono trascinarsi a lungo, sbloccandosi solo quando tutti i dettagli sono a posto. Negli ultimi giorni, entrambi gli scenari sono emersi. Il primo con Blin e il secondo con Niccolò Pierozzi, che finalmente è pronto a unirsi al club di viale del Fante e raggiungere i compagni nel ritiro di Manchester.

La trattativa per l’esterno della Fiorentina ha richiesto molta pazienza, tanto che il Palermo stava iniziando a considerare altre opzioni. Tuttavia, alla fine tutto si è risolto positivamente con condizioni diverse da quelle inizialmente previste due settimane fa, quando fu formalizzato il primo accordo tra le due società. La Fiorentina riceverà tra 1 e 1,5 milioni di euro, invece dei 3 milioni inizialmente previsti, e beneficerà del 50% della cifra in caso di futura rivendita di Pierozzi, una condizione non prevista in prima battuta. Il terzino, escluso dalla tournée britannica dei viola, raggiungerà comunque l’Inghilterra con destinazione il quartier generale del City Football Group. Dionisi spera di averlo a disposizione il prima possibile, per offrire un’alternativa a Diakité e aumentare le opzioni nel reparto dei terzini, che si prepara a riaccogliere anche Lund.

Pierozzi, nato nel 2001, non occuperà alcuno slot over. Viene da un’ottima stagione con la Reggina nel 2022/23 (36 presenze e 4 reti) e da un 2023/24 difficile, con zero apparizioni a Firenze nella prima parte del campionato e dodici nella seconda, trascorsa in prestito alla Salernitana. A Palermo dovrà evitare di ripetere l’esperienza negativa del fratello gemello Edoardo, che arrivò a titolo temporaneo dai gigliati nell’estate 2022 e fu rispedito indietro nel gennaio successivo dopo aver giocato solo due partite.

Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità da parte del club rosanero, ma prima toccherà a Blin: l’annuncio sull’ex capitano del Lecce potrebbe arrivare anche oggi, con un potenziale esordio nell’amichevole di venerdì contro il Leicester. Chi dovrebbe essere ufficializzato senza però unirsi subito alla squadra a Manchester è Gomez: una volta completate le visite mediche, tornerà in Argentina per aggregarsi al River Plate, dove giocherà in prestito fino al 2026.