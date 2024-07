Gds: “Palermo, torna di moda Caso. Per Corona si attende l’offerta giusta”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo sia in entrata che in uscita.

Chiusi questi tre colpi, De Sanctis dovrà concentrarsi su altre uscite: Damiani e Fella sono vicinissimi rispettivamente a Pescara e Cavese. Per Broh, Corona e Buttaro si attende l’offerta giusta, anche se il terzino non partirà prima dell’arrivo di Lund. Le trattative per Nedelcearu e Graves riprenderanno ad agosto.

In entrata, il primo nome per la difesa è Ceccherini del Verona. Per la trequarti, si lavora al ritorno in Italia di Martegani, attualmente al San Lorenzo, ma portato in Italia da De Sanctis ai tempi della Salernitana. In attacco, il Palermo cerca una terza punta e un esterno. La pista Ikwuemesi si è raffreddata e per Lapadula c’è molta concorrenza. Per l’esterno, i principali nomi sono Appuah del Nantes e Caso del Frosinone, che il Palermo aveva già seguito a gennaio sotto la direzione di Rinaudo.

Gds: “Palermo, De Sanctis batte due colpi”