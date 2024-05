Gautieri: «Il Venezia ha vinto meritatamente. Al “Penzo” il Palermo deve andare a giocarsela»

Carmine Gautieri ha parlato ai microfoni di Alessio Alaimo per “TMW” esprimendosi in particolar modo sui playoff di B e sulla gara persa ieri dal Palermo contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Il Venezia ha avuto un approccio alla partita completamente diverso dal Palermo, è entrato in campo per vincere e l’ha vinta meritatamente. La squadra di Vanoli ci ha abituato a queste prestazioni, è solida. Impatto Mignani? Quando cambi non riesci a vedere qualcosa subito. Mignani gioca più in verticale rispetto a Corini che comunque ha fatto un ottimo lavoro. Per vedere qualcosa di diverso ci vuole tempo, anche se ce n’è poco. Subentrare a un mese e mezzo non è facile”.

«Catanzaro-Cremonese? Il Catanzaro anche contro il Brescia ha dimostrato di essere una squadra tosta. La Cremonese è un gradino sotto al Venezia. Ma queste sono partite diverse dal campionato e vanno giocate in maniera differente. L’episodio fa la differenza».

La sua finale? «Il Palermo deve andare a giocarsela a Venezia. I pronostici dicono Cremonese-Venezia. Ma occhio al Catanzaro, sa il fatto suo».

Serie C: stasera si gioca Catania-Avellino. «Ho visto Benevento-Triestina, meritavano di vincere entrambe. I playoff sono un’altra cosa. E stasera può vincere sia il Catania che l’Avellino».