Intervenuto ai microfoni de “La Sicilia” Riccardo Gaucci, ex presidente del Catania, si è espresso in merito alla crisi del club etneo: «Questa ottenuta a Malta per certi versi mi ricorda la battaglia affrontata a Catania nel 2002 quando ci volevano estromettere dalla Serie B. Ho ricevuto messaggi anche da Maurizio Pellegrino, Fabio Pagliara, ex giocatori come Gennaro Monaco e Oliveira. Si parla ancora di Taranto-Catania a distanza di 18 anni. Un’impresa autentica, ho ancora i brividi se ci penso. Il futuro del Catania? Seguo ogni giorno le vicende. Spero che il Comitato che ha lanciato l’offerta riesca a portare a termine la trattativa. Bisogna salvare la matricola e la storia del Catania».