Intervenuto ai microfoni di “Vocedimantova” il presidente del Mantova Masiello si è espresso in merito alla promzoione della sua squadra: «La dedica di questa promozione è per Maurizio Setti. Sono felice di averlo portato a Mantova, crede fortemente in questo progetto. Grazie anche ai giocatori. I veri artefici sono quelli che vanno in campo. Stiamo strutturando la società – spiega – Setti è la persona giusta per continuare a crescere. In un paio d’anni possiamo arrivare in B. Ma bisogna crescere su più fronti. Dobbiamo valorizzare i giovani»