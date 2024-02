Gattuso, Marsiglia è già un ricordo: nuova chance all’orizzonte | La Serie A chiama, Ringhio risponde

Dopo aver concluso l’esperienza francese, il tecnico calabrese è già pronto per una nuova avventura e soprattutto per il ritorno nel nostro campionato, dove un club vuole affidargli la panchina.

In seguito alle tante indiscrezioni che circolavano nelle ultime settimane, è arrivata qualche giorno fa anche la notizia ufficiale: Gennaro Gattuso è stato esonerato dal Marsiglia. Il campione del mondo del 2006 infatti paga gli scarsi risultati ottenuti fin qui da quando è approdato sulla panchina, e ha ricevuto il benservito dalla società.

Ringhio aveva cominciato l’avventura alla guida del club transalpino lo corso 27 settembre, quando era subentrato in corsa allo spagnolo Marcelino, anche lui esonerato a causa degli scarsi risultati. Tuttavia l’ex allenatore di Milan e Napoli non riuscito a risollevare la squadra, ed è stato dunque licenziato dalla società. Al suo posto adesso arriverà il francese Jean Louis Gasset.

Conclusa male anche questa esperienza dunque Gattuso è di nuovo libero. In tanti hanno pensato ad un momento di pausa, per ricaricare le batterie e riflettere anche sui propri errori, visto che le sue ultime avventure non sono state fortunatissime. Tuttavia il tecnico vuole già tornare in pista, e la chance per lui potrebbe arrivare a brevissimo. A quanto pare infatti una squadra di Serie A è pronta ad affidargli la guida tecnica.

Dove allenerà Gattuso?

Dopo meno di tre anni il 46enne può tornare a sedersi su una panchina del nostro campionato, visto che con tutta probabilità non aspetterà il prossimo giugno per tornare nella mischia. Il mister infatti secondo alcune indiscrezioni è entrato nel mirino del patron Danilo Iervolino per prendere in mano le sorti della Salernitana.

I granata in questa stagione sono a forte rischio retrocessione, e, nel caso in cui il tecnico attuale Fabio Liverani non riuscisse a migliorare le cose in breve tempo, la sua posizione sarebbe in pericolo, nonostante sia arrivato da poco a Salerno per sostituire Pippo Inzaghi. Di conseguenza la società dovrebbe pensare ad un sostituto che riesca a dare una scossa all’ambiente, e il nome di Gattuso è quello che piace di più.

Gattuso non può più sbagliare

Come detto le ultime esperienze di Gennaro Gattuso non sono state delle migliori. Il tecnico calabrese è stato esonerato sia lo scorso anno dal Valencia sia qualche giorno fa dal Marsiglia.

Dunque, seppur al momento quelle di un suo approdo alla Salernitana sono solo voci, qualora si rivelassero reali il mister non potrà commettere altri errori per evitare di compromettere la propria carriera.