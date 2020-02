Rino Gattuso, allenatore del Napoli, aveva lasciato anzitempo il Ferraris di Genova, non concedendo interviste dopo la partita contro la Sampdoria. Il motivo era già stato svelato il giorno successivo: la sorella era stata colpita da un malore. Oggi arrivano aggiornamenti sulla situazione.

La donna aveva avvertito un malore lo scorso lunedì sera, mentre il tecnico era impegnato a guidare il suo Napoli contro la Sampdoria.

Avvertito da sua moglie, Gattuso aveva abbandonato lo stadio per raggiungere, in auto, l’ospedale di Busto Arsizio, dove la donna era stata ricoverata.

A riportarne le condizioni è la testata “VareseNews”:

“La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio in codice rosso. Non appena informato dalla moglie di quanto stava accadendo ha lasciato la squadra negli spogliatoi, non si è presentato in sala stampa per il consueto incontro con i giornalisti ed è partito subito alla volta di Busto. La donna è stata operata nella notte ed è ricoverata in terapia intensiva.”