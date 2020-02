È stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo di respingere il reclamo del San Tommaso, confermando di conseguenza la vittoria dell’ACR Messina. Di seguito il comunicato:

MESSINA SSDARL – SAN TOMMASO CALCIO

Il Giudice Sportivo,

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, con il quale si richiede

che venga inflitta alla A.C.R. MESSINA SSD ARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a)

C.G.S., deducendo la irregolare posizione di tesseramento, nella gara in epigrafe, del calciatore ARCIDIACONO PIETRO, indicato in

distinta con il numero 20 e impiegato in campo dall’inizio del secondo tempo;

– letta la dichiarazione del 22 gennaio 2020 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del

Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore “Arcidiacono Pietro, nato il

21/05/1988, risulta essere tesserato con la società A.C.R. Messina” dal 18 gennaio 2020″.

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-0;

3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO