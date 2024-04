Gardini: «Ci sono squadre che spendono di più senza avere il nostro fatturato»

L’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Marco Iaria per Sport&Business, rubrica dell’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”.

Ecco qualche estratto:

I soldi non sono un problema. Il veicolo dello sceicco Mansour ha già investito 50 milioni in meno di due anni sul Palermo. «Non v’è dubbio che la proprietà abbia dimostrato di credere nel progetto rosanero, ma non si tratta di essere più o meno ricchi. Conta sempre il ritorno dell’investimento, anche per loro. Noi quest’anno abbiamo l’ottavo monte-stipendi della Serie B, ci sono squadre che spendono di più senza avere il nostro fatturato. Noi siamo oculati perché sappiamo che bisogna costruire un percorso credibile, anche sotto il profilo economico-finanziario».

È vero che la casa madre ha un occhio di riguardo per il Palermo? «Tutti i club sono trattati alla pari».