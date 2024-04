Gardini: «Arrivare in Serie A e poterci stare stabilmente, ecco obiettivo del Palermo. Non abbiamo bisogno di vendere»

L’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Marco Iaria per Sport&Business, rubrica dell’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”.

Ecco alcuni estratti:

Quale mission è stata assegnata al Palermo? «Arrivare in Serie A e poterci stare stabilmente, migliorandosi stagione dopo stagione. Vede, ogni club ha obiettivi specifici, derivanti dalle sue potenzialità. Ci sono quelli che devono costruire giocatori e venderli, altri che devono vincere i campionati. Ecco, la nostra mission non è quella di vendere giocatori, nel senso che il focus non è monetizzare la crescita del talento ma migliorare di anno in anno la classifica. È chiaro che non puoi pensare di fare calcio senza utilizzare la leva del player trading, lo fa anche il Manchester City».

A proposito di calciomercato, quali sono le peculiarità nell’operare all’interno di una multiproprietà? «C’è un approccio quasi scientifico, ma non nel senso degli algoritmi. Si fanno riunioni su riunioni che riguardano i direttori sportivi e le aree scouting di tutte le squadre e che comportano continui passaggi di informazioni. Così si riesce a dare il giusto valore ai giocatori, a ottimizzare i costi e a ridurre il tasso d’errore».