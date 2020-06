“Il coronavirus è diventato “più buono”? Per il professor Massimo Galli è una “grossolana sciocchezza”. Così l’infettivologo, in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca, ha attaccato i colleghi virologi ed epidemiologi che sostengono come il virus sia cambiato: “Dovrebbero allora giustificare i focolai in giro per l’Italia – spiega il responsabile di Infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano, in prima linea contro il Covid -. Bisogna distinguere tra la coda di una epidemia e la continua volontà di ripetere che il virus è diventato buono. Questa è una grossolana sciocchezza”.