Secondo quanto riferito dal ministro della Salute Kiril Ananiev, lo stato d’emergenza in Bulgaria sarà prolungato fino al 15 luglio vista l’impennata di casi da Coronavirus. Infatti, nelle ultime 24 ore in 130 sono risultati positivi, convincendo il ministro ad imporre nuovamente mascherine obbligatorie in tutti gli spazi pubblici al chiuso.