Sono quasi 600 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in un giorno in Germania dove da ieri, in due distretti della Renania del Nord-Westfalia, è scattato nuovamente il lockdown a causa di una nuova fiammata dell’epidemia. Il Robert Koch Institute ha comunicato oggi di avere registrato 587 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, portando il totale a 191.449, e 19 decessi. I pazienti guariti sono circa 600 a 176.300. L’indice di contagio (R0) in Germania sulla base dei dati a ieri era pari al 2,02, dopo essere schizzato al 2,88 domenica. Sempre ieri le autorità del Nord Reno hanno re-introdotto le restrizioni anti-Covid nei distretti di Guetersloh e Warendorf, dopo l’esplosione di un focolaio di infezione in un mattatoio del gruppo Toennies. “È il più grande evento infettivo registrato finora in tutto il Paese”, ha detto il premier del Land, Armin Laschet. Nei due distretti, dove abitano circa 680mila persone, sono state chiuse nuovamente le scuole, gli asili per l’infanzia, i teatri, le palestre, i bar e i ristoranti. Il Land ha un totale di quasi 42mila contagi e di 1.700 decessi, con oltre 2.000 contagi nell’ultima settimana.