«Abbiamo stilato un documento che contiene tutte le ipotesi che si possono verificare. Non è stato sottoscritto un accordo collettivo, si tratta di indicazioni che possono darci linee guida da seguire. Chi è in scadenza avrà una contrattazione libera. Dopo il 30 giugno, se un giocatore è in prestito secco o in scadenza di contratto può andare via, nel primo caso noi consiglieremo di concordare che l’importo pattuito per l’anno prossimo venga rispettato e rateizzato in 10 mensilità. Tutti sono liberi di fare ciò che meglio ritengono, basta trovare un accordo». Queste le parole del vicepresidente dell’Aic, Umberto Calcagno, rilasciate ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” in merito all’accordo sui contratti in scadenza.