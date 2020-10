“Se non invertiamo rapidamente la tendenza che è evidente sotto gli occhi di tutti, dovremmo ricorrere a misure più drastiche cosa che non desidera nessuno.

Per quanto mi riguarda io posso dire che non ci vuole molto per considerare in termini di proiezione la situazione che verremo ad avere entro i prossimi 15 giorni e quindi tocca prendere dei provvedimenti”.





Queste le parole del primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, riportate da Notizie.it” in merito all’emergenza Coronavirus.