“Il calcio è una grande industria ma in questa fase sono altre le priorità. Chiudere il campionato di Serie A? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del CTS”.





Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro degli esteri, rilasciate ad “Avvenire” in merito a un possibile stop per il campionato di Serie A per l’emergenza Coronavirus.