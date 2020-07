“Un messaggio inadeguato, con elementi di evidente pericolosità. «Alla gente bisogna dire chiaramente, ad esempio, che in Israele stanno per richiudere tutto dopo aver riaperto e in Catalogna ci sono problemi enormi. E che anche noi in Italia abbiamo avuto vari focolai nelle ultime settimane che ci indicano che il virus c’è ancora”. Queste le parole dell’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, rilasciate a margine dell’incontro con i negazionisti al Senato.