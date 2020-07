Ieri Urbano Cairo, presidente del Torino, ha smentito una possibile vendita della società granata. Ciò nonostante una cordata si è fatta avanti per rilevare il club piemontese, infatti secondo quanto riporta “Toro.it”, Il Comitato Promotore Taurinorum domani presenterà il progetto in conferenza stampa per acquisire il Torino Calcio. L’advisor che seguirà l’operazione sarà la Console and Partners.