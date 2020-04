“È stata ufficialmente nominata la commissione che valuterà quanto successo nelle Rsa di anziani in Lombardia. Questo è il modo più trasparente, oggettivo e chiaro per fare una serena ma seria e scientificamente forte valutazione su questo tema”. Questo è l’annuncio dell’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, rilasciato in conferenza stampa in merito all’emergenza Coronavirus.