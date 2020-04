Tanta rabbia per la morte di Giuseppe Coco, pompiere di Catania di 50 anni, che è deceduto per aver contratto il Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Sicilia” qualche settimana prima per il Covid-19 era morte il padre di Coco, e adesso c’è tanta rabbia visto che il tampone a Giuseppe è stato fatto dopo 14 giorni di febbre. Purtroppo Coco dopo aver fatto il tampone in ospedale si è aggravato ed è deceduto.