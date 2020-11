Il tecnico della Vibonese, Angelo Galfano, in conferenza stampa ha parlato dopo la sconfitta subita in rimonta contro la Ternana.

Ecco le sue parole:





«Non mi era mai capitato in 20 anni che alleno vedere il presidente avversario che entra nello spogliatoio e fa i complimenti alla squadra rivale. Lo ringrazio di questo, anche se purtroppo i complimenti restano a noi ed i punti vanno a loro. Perdere una partita così fa veramente male: sono orgoglioso di questi ragazzi perchè per 80 minuti siamo stati padroni del campo, complimenti a loro ed a Lucarelli per quello che hanno fatto finora. Bravi soprattutto i miei ragazzi, che per 80 minuti non hanno sofferto nulla, abbiamo preso gol solo su calcio piazzato e ce la siamo giocata, anche sul piano del gioco secondo me siamo stati superiori. Non si può perdere una partita del genere, al secondo di recupero solo per una nostra disattenzione. Anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Ho detto nell’intervallo ai ragazzi che non meritavamo di stare sotto, che avremmo potuto vincerla se avessimo giocato come stavamo facendo ed infatti stava accadendo proprio questo. Ancora adesso non riesco a crederci, è una sconfitta amarissima per noi. Sono contento della prova dei ragazzi, ci fa sperare bene per il futuro, ma la delusione è tanta».