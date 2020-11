Dopo la sconfitta interna contro la Turris di mercoledì scorso, il Palermo riparte, e lo fa ancora una volta tra le mura amiche del Barbera, dove domani arriverà il Monopoli del tecnico Scienza. Da una parte ci sarà per l’appunto, la squadra di Boscaglia, con i suoi 12 punti, dall’altra ci sarà invece un Monopoli che di punti ne ha 13 ed è un’altra squadra da “trasferta” visti gli ultimi risultati positivi conseguiti.

Il Palermo, attualmente fuori dai playoff, vuole dunque riprendere la scalata verso le prime posizioni del Girone C, e per farlo dovrà superare un’altro ostacolo non di poco conto domani. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Monopoli.





ULTIME PALERMO: La stanchezza inizia a farsi sentire per i rosanero. Grazie anche al recupero di alcuni elementi della rosa, Boscaglia può cominciare a far “rifiatare” qualche elemento che fin qui ha praticamente giocato sempre. Luperini e Silipo, in questo senso, potrebbero rilevare Broh e Kanoutè. La squadra di Boscaglia dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. Pelagotti in porta, poi da destra verso sinistra Almici, Accardi, Marconi e Crivello. In mezzo dunque potrebbe essere lanciata la coppia formata dall’imprescindibile Odjer e dall’ex Trapani Luperini. Davanti, oltre all’impiego di Silipo dal primo minuto, potrebbe esserci la sorpresa Valente da trequartista al posto di Rauti, con Floriano sulla sinistra. L’unica punta, sarà ancora una volta Saraniti.

ULTIME MONOPOLI: Il tecnico Scienza ci tiene a far bella figura in un palcoscenico importante come quello del Barbera, ma dovrà fare a meno di Arlotti e Montero. La squadra dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2. In porta ci sarà Menegatti; il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Arena, Nicoletti e Mercadante; gli esterni saranno Zambataro e Guiebre, mentre in mezzo dovrebbero agire Piccinni, Giorno e Vassallo. Davanti spazio alla coppia formata dall’esperto Marilungo e da Starita.

ARBITRO: Ad arbitrare la gara sarà l’ingegnere Mario Vigile della sezione di Cosenza. Al suo fianco ci saranno i giudici di linea Fontemurato della sezione di Roma 1 e Ciancagnini, abruzzese di Vasto. Quarto uomo Mario Perri di Roma 1.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Accardi, Marconi, Crivello; Odjer, Luperini; Silipo, Valente, Floriano; Saraniti. All. Boscaglia. A disposizione: Fallani, Doda, Corrado, Palazzi, Martin, Lancini, Rauti, Lucca, Kanoute, Broh, Matranga.

BALLOTTAGGI: Luperini 60%-40%; Broh; Silipo 55%-45% Kanoute; Valente 55%-45% Rauti.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Arena, Nicoletti, Mercadante; Zambataro, Piccinni, Giorno, Vassallo, Guiebre; Marilungo, Starita. All. Scienza. A disposizione: Pozzer, Antonacci, Sales, Tazzer, Nina, Paolucci, Rimoli.