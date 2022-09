Il SOAT, il fuorigioco semiautomatico, ha fatto il suo esordio in Champions League. Con il gol annullato in Borussia Dortmund-Copenaghen il calcio si avvicina tanto a un videogioco.

Il fuorigioco semiautomatico è la grande novità di questa stagione. Questo sistema si basa su un sistema di telecamere, almeno una decina, posizionate all’interno dello stadio. Le telecamere seguono i calciatori e tracciano delle linee o meglio dei punti corporei per ogni giocatore. Così si possono creare dei modelli tridimensionali sulla posizione dei giocatori che fanno scoprire se il corpo del singolo calciatore è più avanti rispetto alla linea immaginaria dell’avversario. Tutto accade in tempo reale e in pochi secondi si sa se c’è o meno fuorigioco del calciatore che ha segnato in posizione sospetta.

And here it is. The very first Champions League goal to be disallowed by the semi-automated VAR offside technology.

Rasmus Falk for FC Copenhagen at Borussia Dortmund, complete with 3D animation.pic.twitter.com/uUdzRF9FVX

