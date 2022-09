Nicola Binda, ospite di “RTC Telecalabria”, ha parlato così il giornalista di Gazzetta dello Sport:

«Vedere una società che prova a vincere il campionato e non ci riesce per due volte e ci riprova sempre vuol dire che è una società forte. Avere una solidità simile alle spalle è una cosa positiva, se devi giocarti tutto in una stagione e va male poi sono problemi. Prima o poi andrà bene. Il Catanzaro come tutta la Calabria è al centro dei giochi. La Reggina può essere protagonista in B, in C invece c’è il testa a testa tra Crotone e Catanzaro».