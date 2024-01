Funerali Gigi Riva: decine di migliaia le persone presenti

Oggi è il giorno dei funerali di Gigi Riva. Come riporta l‘ANSA sono presenti decina di migliaia di persone nel sagrato della basilica di Bonaria a Cagliari per l’ultimo saluto alla leggenda rossoblu.

Dopo l’ovazione per l’arrivo del feretro è scattato anche l’applauso per l’arrivo del Cagliari. In prima fila l’allenatore Claudio Ranieri e il presidente Tommaso Giulini. Poi i dirigenti e la squadra, compreso l’infortunato Oristanio in stampelle.

La folla è accalcata sulle transenne. Molti gli spettatori anche dai palazzi che si affacciano sulla basilica.