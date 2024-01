Abodi: «Il Governo aiuterà tutti quelli che vorranno fare lo stadio. Gigi Riva un simbolo»

An Milano 17/11/2014 - premio internazionale 'Il bello del calcio' / foto Andrea Ninni/Image Sport nella foto: Andrea Abodi

Intervistato da “Sky Sport” il Ministro dello Sport Andrea Abodi, presente ai funerali di Gigi Riva, ha parlato di quello che è stato Rombo di Tuono e la possibilità che il Governo aiuti il Cagliari per il nuovo stadio:

«Non credo il calcio possa permettersi di abbandonare lo spirito che ha incarnato Gigi Riva, apprezzato da tutti i tifosi di calcio e dello sport, di qualsiasi maglia, oltre che dell’Italia. Gigi è il filtro tra passato, presente e futuro: questa è la prospettiva che ci auguriamo con tutto il cuore, proveremo a rendere possibile che si consacri e si consolidi il messaggio di Gigi Riva, anche attraverso uno stadio che porterà il suo nome. In relazione a questo, il Governo aiuterà tutti quelli che vorranno fare lo stadio. Cercheremo di fare la nostra parte per quelle realtà che si stanno adoperando. Vogliamo che il passato si trasformi in futuro, è possibile e mi auguro che la spinta di sentimenti ed emozioni di questi giorni aiutino tutti a velocizzare il processo».